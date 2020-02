Aquatim anunta noi lucrari la retelele de apa din Buzias si Sinersig Joi, 30 ianuarie, intre orele 9 si 13 se va intrerupe furnizarea apei in Buzias, pe strazile Principala si Grivitei, pentru remedierea unui defect la reteaua de apa din zona. Vineri, 31 ianuarie , intre orele 9 si 12, presiunea apei va fi scazuta in Sinersig, din cauza spalarii retelei de alimentare cu apa a localitatii. Spalarea conductelor de apa se face periodic, ca parte a programului de mentenanta preventiva desfasurat de Aquatim, pentru asigurarea calitatii apei. Pe durata lucrarilor si la reluarea alimentarii cu apa in regim normal este posibil ca la robinete sa curga apa tulbure. Deoarece… Citeste articolul mai departe pe lugojinfo.ro…

Sursa articol si foto: lugojinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fiat-Chrysler a dezvaluit in aceasta saptamana primele informații despre noua versiune a sistemului de infotainment Uconnect 5, care va fi integrat pe urmatoarele modele ale Alianței. Principala noutate este ca Uconnect 5 va fi bazat pe sistemul de operare Android Automotive OS, ceea ce va permite o…

- Aquatim anunta intreruperi in furnizarea apei, in mai multe localitati din zona Lugoj. Conform unui program stabilit de compania care administreaza o parte dintre retelele de apa canal din judetul Timis, miercuri, 22 ianuarie, intre orele 8 si 16 se va sista furnizarea apei in localitatile Balint si…

- Aquatim anunta abonatii ca a demarat un program intensiv de spalare a retelelor de apa, in mai multe localitati. Interventiile la retelele de apa pe care le administreaza sunt programate pentru urmatoarele doua saptamani, fara intreruperea furnizarii apei. Presiunea la robinetele consumatorilor va fi…

- Societatea Aquatim a anunțat ca miercuri, intre orele 9 și 15, se va intrerupe furnizarea apei in localitatea Voiteg, pentru spalarea și dezinfectarea rețelei de distribuție a apei. Operatiuni de acest fel sunt programate pe durata intregii luni, in mai multe localitati din Timis, arondate sucursalei…

- Trei localitati din estul judetului raman fara apa la inceputul saptamanii viitoare. Operatorul de apa canal Aquatim anunta lucrari de spalare si dezinfectare retele si rezervoare de inmagazinare apa, in Timis, dupa cum urmeaza: Luni, 16 decembrie 2019, intre orele 8-16, se va sista livrarea apei in…

- Pana pe 20 decembrie, Aquatim va intrerupe furnizarea apei in zilele lucratoare (luni-vineri), intre orele 9 și 17, in localitațile Carani și Covaci pentru spalarea rețelelor de distribuție. Spalarea conductelor se face cu utilaje speciale, cu un amestec de apa și aer sub presiune și urmarește sa asigure…

- Luni si marti, intre orele 9 și 15, se va opri alimentarea cu apa in cartierul Aeroport, din Timisoara pentru spalarea rețelei de distribuție din zona. Programul de spalare a rețelelor continua in localitatea Giarmata Vii, in perioada 26 noiembire – 6 decembrie, de luni pana vineri, intre orele 9 și…

- Aquatim a anunțat efectuarea unor lucrari de spalare și dezinfectare a rețelelor de distribuție și a rezervoarelor de apa, in trei localitați din apropierea Lugojului. Astfel, miercuri, 6 noiembrie, intre orele 8 și 16, furnizarea apei va fi oprita in localitatea Chizatau, iar la Lugojel,…