- Luni, 2 mai, intre orele 9 – 13, presiunea apei va fi scazuta in localitatea Lugojel, din cauza lucrarilor de spalare a rețelei. Marți, 3 mai, intre orele 8 – 15, presiunea apei va fi scazuta in localitatea Oloșag pentru lucrari de spalare a rezervorului de inmagazinare și a rețelei de distribuție.…

- Luni, 2 mai, intre orele 9-15, se va intrerupe furnizarea apei in Șag pentru lucrari de mentenanța la stația de tratare. In perioada 2-6 mai, zilnic intre orele 9-15, se va intrerupe furnizarea apei in Remetea Mica pentru lucrari de spalare a rezervoarelor de inmagazinare și a rețelei de distribuție.…

- Pentru spalarea rețelei de distribuție, vineri, 1 aprilie, intre orele 9 și 15, se va intrerupe furnizarea apei in Liebling și Ghilad. Tot vineri, 1 aprilie, se va efectua spalarea și igienizarea rețelei de distribuție in Ohaba Lunga, Dubești, Ghizela, Șanovița, Gruni și Belinț. Lucrarile vor avea loc…

- Aquatim a anuntat noi lucrari la retelele de apa pe care le administreaza. Compania precizeaza ca pe 17 martie, intre orele 9-14, in Boldur, Pini, Colonia Pini 2 si Lugojel se vor efectua spalari ale retelei de distributie. Pe durata lucrarilor, presiunea apei va fi scazuta. Lucrarile de spalare urmaresc…

- In 17 martie, intre orele 9-14, in Boldur, Pini, Colonia Pini 2 și Lugojel, Aquatim va efectua spalari ale rețelei de distribuție. Pe durata lucrarilor presiunea apei va fi scazuta. In 17 și 18 martie, zilnic intre orele 9-14, in Lovrin și Cenad se vor efectua spalari ale rețelei de distribuție. Pe…

- Aquatim a anunțat ca va efectua spalarea și igienizarea rețelei de distribuție in mai multe localitați. Astfel, luni, 14 februarie, intre orele 8-16, se va intrerupe furnizarea apei in Balinț și Targoviște. Tot luni, 14 februarie, intre orele 9-14, in Jena se vor efectua lucrari la…

- Vineri, 11 februarie, intre orele 9 și 14, in Pietroasa Mare se vor face lucrari de spalare și dezinfecție a rețelei de distribuție. In acest interval, presiunea va fi scazuta. De asemenea, se va efectua spalarea și igienizarea rețelei de distribuție și in localitați. Ca urmare, vineri, 11 februarie,…

- In perioada 3 – 4 februarie, zilnic intre orele 9 și 14, Aquatim va efectua spalarea și igienizarea rețelei de distribuție in Chevereșu Mare, Sinersig și Dragșina. Pe durata lucrarilor presiunea apei va fi scazuta. Spalarea conductelor din rețeaua de distribuție urmarește sa asigure o calitate corespunzatoare…