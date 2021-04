Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 7 aprilie, intre orele 9 și 14, in localitatea Silagiu se vor face spalari ale rețelei de distribuție a apei. De asemenea, in intervalul 7 – 9 aprilie 2021, intre orele 9 – 14, se vor face spalari ale rețelei de distribuție a apei in localitatea Buziaș. Pe durata lucrarilor, presiunea apei…

- In perioada 6-9 aprilie, intre orele 9 și 15, in comuna Șag se vor face spalari ale rețelei de distribuție a apei dupa urmatorul program: marți, 06.04, pe strazile XI, VII și VIII; miercuri, 07.04, pe strazile XIV, XV și XVI; joi, 08.04, pe strazile XVII și XVIII; vineri, 09.04, pe strazile XI, XX și…

- Vineri, 2 aprilie, și luni, 5 aprilie, intre orele 9 – 14, in localitatea Bacova se vor efectua spalari ale rețelei de distribuție a apei. Pe durata lucrarilor, presiunea apei va fi scazuta. De asemenea, vineri, 2 aprilie, și luni, 5 aprilie, intre orele 9 și 14, in localitațile Sacoșu Turcesc și Ohaba…

- Vineri, 2 aprilie, și luni, 5 aprilie, intre orele 9-14, in localitatea Bacova se vor efectua spalari ale rețelei de distribuție a apei. Pe durata lucrarilor, presiunea apei va fi scazuta. De asemenea, vineri, 2 aprilie, și luni, 5 aprilie, intre orele 9 și 14, in localitațile Sacoșu Turcesc și Ohaba…

- Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Cluj-Napoca anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica in data de 16 martie 2021, pe mai multe strazi din municipiul Turda! Localitatea: TURDA, Strada: LIBERTATII,

- Astazi, 3 martie, sunt programate lucrari de spalare și igienizare a rețelelor de distribuție și rezervoarelor de inmagazinare a apei, cu intreruperea furnizarii apei in Otelec, intre orele 9.00 și 16.00 și in Bodo in intervalul orar 8.00-16.00. Tot miercuri, intre orele 9.00 și 14.00, presiunea la…

- Aquatim anunța lucrari de spalare ale rețelei de apa in doua localitați din județ. Este vorba despre Ciacova și Gad. Astfel, luni, 1 februarie, intre orele 9 – 15, se va efectua spalarea rețelei de apa potabila din localitatea Gad, iar marți 2 februarie, intre orele 9 – 15, vor fi spalate rețelele de…

- Pentru imbunatațirea serviciilor prestate clientilor, Red Union Fenosa anunta ca luni, 19 ianuarie 2021, vor avea loc lucrari programate de intreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice pe adresele și in intervalele de timp indicate mai jos:Chisinau, sectorul