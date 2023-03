Pe 6 și 7 martie, zilnic intre orele 9-16, pe strada Morii din localitatea Giarmata se va executa trecerea branșamentelor de pe conducta de oțel pe conducta de polietilena. Pe durata lucrarilor se va intrerupe furnizarea apei pe strazile Morii, Ardealul, Pobeda, Victoriei, Romana, Industriilor și Principala. Pe 6 martie, in intervalul orar 9-14, presiunea […] The post Aquatim anunta intreruperi la furnizarea apei in Giarmata si presiune scazuta in Vucova appeared first on Gazeta din Vest .