- Luni, 31 mai, intre orele 8 și 16, se va efectua repoziționarea conductei DN 315mm in apropiere de Casa Otniel. Pe durata lucrarilor se va intrerupe furnizarea apei in Moșnița Noua pe strazile Țarcu, Caliman, Ciucaș, Fecioarei, Zimand, iar pe strazile Balea, Primariei, Sfanta Ana, Bicaz, Dr. Dumitru…

- Luni, 31 mai, intre orele 8-16, se va efectua repoziționarea conductei DN 315mm in apropiere de Casa Otniel. Pe durata lucrarilor se va intrerupe furnizarea apei in Moșnița Noua pe strazile Țarcu, Caliman, Ciucaș, Fecioarei, Zimand, iar pe strazile Balea, Primariei, Sfanta Ana, Bicaz, Dr. Dumitru Cristea,…

- Joi, 27 mai, intre orele 8 – 16, Aquatim va intrerupe furnizarea apei in Moșnița Noua și Moșnița Veche, pentru repoziționarea conductelor DN 315mm și DN 160mm. Lucrarile fac parte din proiectul de largire la 4 benzi de circulație a drumului Timișoara – Moșnița Noua. De asemenea, joi, 27 mai, intre orele…

- Miercuri, 12 mai, intre orele 8 și 16, se va intrerupe furnizarea apei in Moșnița Noua pe strazile Caliman, Ciucaș, Fecioarei, Bucegi, Balea, Primariei, Vidraru, Valiug, Dumitru Cristea, Sanziana, Granelor, Țarcului și Zimand, iar in Moșnița Veche presiunea va fi scazuta pentru lucrari de relocare a…

- Miercuri, 12 mai, intre orele 8-16, se va intrerupe furnizarea apei in Moșnița Noua, pe strazile Caliman, Ciucaș, Fecioarei, Bucegi, Balea, Primariei, Vidraru, Valiug, Dumitru Cristea... The post Localitatile Mosnita Noua si Liebling raman fara apa! Presiune scazuta la Mosnita Veche appeared first on…

- Vineri, 7 mai, intre orele 8-16, se va intrerupe furnizarea apei in Moșnița Noua (pe strazile: Berlin, Baku, Sofia, Monica, Ielelor, Pacii, Țarcului, Liniștii, Zimand, Arlechino, Caliman, Ciucaș, Fecioarei, Balea, Primariei, Vidraru, Valiug, Dumitru Cristea, Sanziana, Granelor) și in Moșnița Veche,…

- Miercuri, 28 aprilie, intre orele 9-15, se va intrerupe furnizarea apei in Moșnița Noua. Sunt vizate strazile: Principala (intre nr. 130 și nr. 155), Basmului, Calea Moșnița Veche, Bicaz, Agricultorilor, Școlii, Campului, Flamingo, Egretei, Lișiței și Berzei, pentru lucrari de relocare a conductei DN…

