- Gara de Nord Timișoara va fi in sfarșit renovata, in cadrul unui contract in valoare de 21 de milioane de lei. Un grup de patru firme timișorene se va ocupa de schimbarea la fața a principalei porți feroviare a orașului, aceasta dupa ce suma alocata proiecului a fost majorata. Licitația pentru reabilitarea…

- Cel de-al doilea municipiu din Timiș ar putea avea peste cațiva ani un nou spital, cu 250 sau 300 de paturi. Ideea a fost lansata de noul primar al Lugojului, Claudiu Buciu, și a fost deja prezentata oficialilor de la București. Vechi de peste o suta de ani, actualul spital al orașului nu mai reprezinta…

- Ministerul Finanțelor și Asociatia Internationala pentru Dezvoltare (IDA) au semnat Acordul privind a 3-a Finanțare Adiționala pentru Proiectul „Agricultura Competitiva in Moldova MAC-P”, in valoare de 13,5 milioane euro.

- Republica Moldova a semnat cu Banca Internaționala pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) Acordul de Imprumut privind al doilea Proiect de imbunatațire a eficienței sistemului de alimentare centralizata cu energie termica, in valoare de 92 de milioane de euro. Proiectul prevede optimizarea procesului…

- Universitatea Politehnica Timisoara va beneficia de o noua platforma IT, ca urmare a unui proiect in valoare de peste patru milioane de lei. Proiectul „CloudPUTing – Platforma Cloud de inalta performanța la Universitatea Politehnica Timișoara” va ajuta la analiza, stocarea si procesarea datelor de mari…

- Compania regionala de apa si canal Aquatim a semnat contractul de executie pentru extinderea si modernizarea retelelor din Buzias si Bacova. Valoarea investitiei va fi de peste 20 de milioane de lei. Societatea Aquatim a semnat in data de 18 septembrie 2020 contractul de lucrari „Executie retele de…

- "NASA a semnat cu Airbus Helicopters Inc. un contract in valoare de 15 milioane de dolari de tip HCare Infinite pentru asigurarea de servicii complexe de suport. Documentul, care acopera initial doi ani cu optiunea de a fi extins pentru 10 ani, include tot spectrul de servicii de suport pentru flota…

