Viitoarea platforma de streaming HBO Max va lansa un serial de animatie inspirat din "Aquaman", intitulat "King of Atlantis", care va fi coordonat de James Wan, regizorul celui mai recent film dedicat acestui supererou al adancurilor, relateaza EFE. Actiunea din "King of Atlantis" va incepe cu prima zi dupa urcarea pe tron a regelui Atlantidei, a anuntat miercuri WarnerMedia, compania care detine drepturile audiovizuale ale asupra supereroilor din universul benzilor desenate DC Comics. Serialul de animatie va avea trei parti, iar Aquaman va fi insotit in aventurile sale de eruditul…