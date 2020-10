AquaCaraş investeşte 11,5 milioane în sursele de apă din judeţ CARAS-SEVERIN – Suma, in lei, se va regasi in lucrarile de construire si reabilitare a surselor de apa si a statiilor de tratare a apei potabile din Resita, Bocsa, Anina si Oravita! Este vorba despre fazarea proiectului cu finantare europeana pentru modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Caras-Severin, in cadrul caruia primul contract de lucrari vizeaza sursele de apa si statiile de tratare din Resita, Bocsa, Anina si Oravita. Pentru Resita, este prevazuta reabilitarea a sapte izvoare si a unei camere de colectare a apei, o statie de clorinare noua si un rezervor nou de contact,… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

