AQUABIS: Susenii Bârgăului, aproape 5 ore fără apă O defecțiune a aparut pe rețeaua de distribuția a apei, in Susenii Bargaului. E nevoie de aproape 5 ore pentru remediere. Astazi, 27 Iulie 2021, intre orele 11:30 – 16:00, se va sista furnizarea apei in localitatea SUSENII-BARGAULUI- total. Masura este necesara pentru remedierea unui defect aparut pe reteaua de distribuție a apei potabile. In urma manevrelor executate pe reteaua de distributie a apei potabile, s-ar putea produce deprecierea parametrilor calitativi ai apei (cresterea turbiditatii), fapt pentru care, inainte de consum, va rugam sa lasati apa sa curga cateva minute pentru limpezire.… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

