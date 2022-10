Aquabis: Se întrerupe apa potabilă pe câteva străzi din Unirea Se intrerupe apa potabila astazi, 21 octombrie 2022, pe cateva strazi din Unirea, anunța Aquabis. Pentru remedierea unei avarii identificate pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis anunța intreruperea furnizarii apei potabile, astazi 21 octombrie 2022, de la ora 09:00 pana la ora 14:00, in Bistrița, cartier Unirea, strada Principala și strazile adiacente. „Va asiguram ca o echipa de intervenție se afla la fața locului și ia toate masurile necesare astfel incat reluarea furnizarii apei sa aiba loc in cel mai scurt timp posibil”, transmite Aquabis. In urma manevrelor executate pe rețeaua de distribuție… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

