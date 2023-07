In vederea efectuarii unor lucrari impuse pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis anunța intreruperea totala a furnizarii apei potabile, astazi 25 iulie 2023, intre orele 10.00 – 19.00 (estimativ), in localitatea Rodna. „Va asiguram ca o echipa de intervenție se afla la fața locului și ia toate masurile necesare astfel incat reluarea furnizarii apei sa aiba loc in cel mai scurt timp posibil. Menționam ca apariția avariilor pe rețeaua publica de alimentare cu apa nu poate fi anticipata. Ea este, de cele mai multe ori, insoțita de intreruperea imediata a furnizarii apei in zonele implicate. Din…