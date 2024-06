Stiri pe aceeasi tema

- In vederea efectuarii unor lucrari de remediere a unei avarii aparute pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis va intrerupe furnizarea apei potabile, azi, 25 iunie 2024, in intervalul orar 10:45 – 15:00 (estimativ) in localitatea Rodna, str. Granicerilor – total. „Din cauza unei avarii provocate de…

- In vederea remedierii unei avarii identificate pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis anunța intreruperea furnizarii apei potabile astazi, 15 Iunie 2024, de la ora 13:00, pana luni, 17 iunie, la ora 12:00 (estimativ), in localitatea Bistrița Bargaului pe strada Bridireasa (partea de sus) – total.…

- In vederea remedierii unei avarii identificate pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis anunța intreruperea furnizarii apei potabile astazi, 11 Iunie 2024, de la ora 11:30 pana la ora 18:00 (estimativ), in localitațile Jelna, Budacul de Jos și Buduș – Total. Intre orele 13:15 – 15:30 (estimativ),…

- In vederea remedierii unei avarii identificate pe rețeaua de aducțiune a apei, Aquabis anunța intreruperea furnizarii apei potabile astazi, 7 iunie 2024, de la ora 08:45 pana la ora 11:00 (estimativ), in localitatea Jelna – Total. Intre orele 11.15 – 15.00 (estimativ), se intrerupe apa potabila in…

- In vederea remedierii unei avarii identificate pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis anunța intreruperea furnizarii apei potabile azi, 4 iunie 2024, incepand cu ora 07:00 pana la ora 14:00 (estimativ), in localitatea Jelna – Total. Intre orele 08:30 – 18:00 (estimativ), se intrerupe apa potabila…

- In vederea efectuarii unor lucrari impuse pe rețeaua de aducțiune a apei, Aquabis anunța intreruperea furnizarii apei potabile, azi 30 mai 2024, intre orele 08:00 – 12:00 (estimativ) in localitatea RODNA – total. Intre orele 09.00 – 14.00, se intrerupe apa potabila in BISTRIȚA, pe str. Tudor Vladimirescu…

- Pentru remedierea unei avarii identificate pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis anunța intreruperea furnizarii apei potabile astazi, 10 aprilie, incepand cu ora 09:15 pana la ora 13:00 (estimativ), in orașul Beclean pe strada 1 Decembrie (de la spital pana la poșta veche) – parțial. Intre orele…