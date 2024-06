In vederea remedierii unei avarii identificate pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis anunța intreruperea furnizarii apei potabile, astazi 06 iunie 2024, intre orele 14:00 – 17:00 (estimativ), in localitațile Galații Bistriței, Dipșa, Albesti și Tonciu – Total. „Menționam ca apariția avariilor pe rețeaua publica de alimentare cu apa nu poate fi anticipata. Ea este, de cele mai multe ori, insoțita de intreruperea imediata a furnizarii apei in zonele implicate. Din acest motiv, in unele situații, anunțarea intreruperii furnizarii apei poate avea loc dupa sistarea efectiva a alimentarii cu apa”,…