Aquabis: Săsarm, Piatra și Chiuza, fără apă astăzi Aquabis sisteaza furnizarea apei potabile incepand de astazi, 13 iulie 2024, de la ora 12.45 pana la ora 20.00, in localitațile Sasarm, Piatra și Chiuza interval necesar pentru ca nivelul apei din rezervoare sa atinga cote optime. Din cauza faptului ca sistemul de alimentare cu apa este suprasolicitat in aceasta perioada, procesul de acumulare a apei in rezervoare este afectat. Reiteram rugamintea de a folosi apa potabila provenita din rețeaua publica cu prudența și responsabilitate, indeosebi in aceasta perioada, doar in scopuri esențiale – pentru baut, nevoi igienico-sanitare și casnice,… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Din cauza faptului ca sistemul de alimentare cu apa este suprasolicitat in aceasta perioada, procesul de acumulare a apei in rezervoare este afectat”, precizeaza Aquabis. Se intrerupe apa potabila peste noapte, in Satu Nou, Petriș, Orheiu Bistriței, Jelna, Buduș, Budacu de Jos. Aquabis anunța sistarea…

- Din cauza faptului ca sistemul de alimentare cu apa este suprasolicitat in aceasta perioada, procesul de acumulare a apei in rezervor este afectat și incetinit considerabil. Compania noastra anunța lipsa presiune astazi, 22 Iunie de la ora 15.30 pana la ora 21.00, in localitatea Viile Tecii, interval…

- Levi Aurelian Gavrilaș, candidatul AUR la primaria Chiuza, a postat un videoclip in care anunța campania electorala incheiata și cere ajutorul tuturor oamenilor care pot ajuta comunitatea afectata de furtuna din Sasarm. Furtuna a lasat case fara acoperiș, sere și intregi plantații distruse, dar și parbrize…

- Fenomenele meteorologice extreme care au avut loc astazi, 04 Iunie 2024, in județul nostru au provocat scaderi de tensiune și deficiențe electrice la nivelul Stației de pompare apa potabila din Sasarm. In aceste condiții, anunțam consumatorii din localitațile Piatra, Chiuza și Sasarm ca in intervalul…

- In vederea efectuarii unor lucrari impuse pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis va intrerupe furnizarea apei potabile, azi 3 Mai 2024, intre orele 08.00 – 16.00 (estimativ), in localitatea Rodna pe strada Horea – TOTAL. Tot azi, 3 mai 2024, de la ora 10.00, pana maine 4 mai 2024 la ora 16.00,…

- Aquabis anunța ca amploarea situației identificate in teren impune sistarea apei in opt localitați din județ pana astazi, 30 aprilie la ora 12.00. Este vorba de localitațile NIMIGEA DE JOS, NIMIGEA DE SUS, MOCOD, FLOREȘTI, MINTIU, TAURE, COCIU și MOGOȘENI. In zona s-a intrerupt apa potabila inca de…

- In vederea remedierii unei avarii identificate pe rețeaua de distribuție a apei, AQUABIS anunța intreruperea furnizarii apei potabile, astazi 15 Aprilie 2024, intre orele 09:00 – 14:00 (estimativ) in localitatea Chiuza și Piatra-total. Se sisteaza apa potabila intre orele 09:00 – 14:00 (estimativ) in…

- In vederea remedierii unei avarii identificate pe rețeaua de distribuție a apei, AQUABIS anunța intreruperea furnizarii apei potabile, astazi 15 Aprilie 2024, intre orele 09:00 – 14:00 (estimativ) in localitatea Chiuza și Piatra-total. Se sisteaza apa potabila intre orele 09:00 – 14:00 (estimativ) in…