AQUABIS: Podirei, Figa și zona de agrement Beclean, azi, fără apă In vederea remedierii unei avarii identificate pe rețeaua de distribuție a apei, compania noastra anunța intreruperea totala a apei potabile in data de 06 Martie 2023 incepand de la ora 10:00 la ora 13:00, in orașul Beclean pe Zona de Agrement, Podirei și satul Figa . Va asiguram ca o echipa de intervenție se afla la fața locului și ia toate masurile necesare astfel incat reluarea furnizarii apei sa aiba loc in cel mai scurt timp posibil. In urma manevrelor executate pe rețeaua de distribuție a apei potabile, exista posibilitatea deprecierii parametrilor calitativi ai apei ( creșterea turbiditații),… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

