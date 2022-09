AQUABIS: O parte din locuitorii din Târlișua, în seara asta, fără apă. Mâine, patru localități fără apă Astazi, 25.09.2022, de la orele 18.00, se va sista furnizarea apei potabile in localitatea TARLIȘUA. Va fi parțial, partea de jos a satului. Reluarea furnizarii va fi posibila in cel mai scurt timp, masura fiind necesara pentru a se efectua lucrari de remediere a unei avarii aparute pe rețeaua de distribuție a apei. Luni, 26.09.2022, intre orele 09.00 – 13.00, se va sista furnizarea apei potabile in localitatea BRANIȘTEA. De asemenea se va sista apa incepand cu orele 12.00 și la CRISTEȘTII CICEULUI, URIU și ILIȘUA. Masura este necesara pentru a se efectua lucrari de remediere a unor avarii aparute… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

