Aquabis: Lucrări de mentenanță, în Bistrița Bârgăului. Se întrerupe apa potabilă pentru câteva ore In vederea unor lucrari de mentenanța pe rețeaua noua de distribuție a apei, Aquabis anunța intreruperea furnizarii apei potabile astazi, 29 iulie 2024, de la ora 09:15 pana la ora 14:00 (estimativ), in localitatea Bistrița Bargaului – parțial. „Menționam ca apariția avariilor pe rețeaua publica de alimentare cu apa nu poate fi anticipata. Ea este, de cele mai multe ori, insoțita de intreruperea imediata a furnizarii apei in zonele implicate. Din acest motiv, in unele situații, anunțarea intreruperii furnizarii apei poate avea loc dupa sistarea efectiva a alimentarii cu apa”, transmite Aquabis.… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

