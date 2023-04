Stiri pe aceeasi tema

- Se intrerupe apa potabila astazi, 15 aprilie 2023, pe strada Mușcatei și strazile adiacente din Bistrița – anunța Aquabis. In vederea remedierii unei avarii identificate pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis anunța intreruperea furnizarii apei potabile astazi , 15 aprilie 2023, incepand cu ora 09.30…

- Se intrerupe apa potabila astazi, 13 aprilie 2023, pe Bulevardul Decebal din Bistrița și in Budacu de Jos, anunța Aquabis. In zona s-a produs o avarie. In vederea remedierii unei avarii identificate pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis anunța intreruperea furnizarii apei potabile astazi, 13 Aprilie…

- Se intrerupe apa potabila astazi, 28 martie 2023, pe Bulevardul Decebal și strazile adiacente, anunța Aquabis. In vederea remedierii unei avarii identificate pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis anunța intreruperea furnizarii apei potabile astazi, 28 martie 2023, incepand cu ora 09.30 pana la ora…

- Aquabis: Doua strazi din Bistrița și Bistrița Bargaului raman fara apa potabila astazi, 20 martie 2023, pentru cateva ore. In vederea remedierii unei avarii, Aquabis anunța intreruperea totala a furnizarii apei potabile, astazi 20 martie 2023, de la ora 11:00 pana la ora 15:00, in Bistrița Bargaului,…

- Pentru remedierea unei avarii identificate pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis anunța intreruperea parțiala a furnizarii apei potabile, astazi, 14 martie 2023, incepand de la ora 11:15 pana la ora 15:00, in Bistrița, pe strada Sergent Major Octavian Popa și strazile adiacente. „Va asiguram ca…

- Trei strazi din Bistrița raman astazi, 9 februarie 2023, fara apa potabila, anunța Aquabis. In zona s-a produs o avarie. In vederea remedierii unei avarii identificate pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis anunța intreruperea totala a furnizarii apei potabile astazi 9 februarie 2023, de la ora 11:30,…