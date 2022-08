Aquabis: Fără apă potabilă în Budacu de Jos, Buduș, Monariu și Simionești Se sisteaza apa potabila astazi, 6 august 2022, in Budacu de Jos, Buduș, Monariu și Simionești, anunța Aquabis. „In vederea remedierii unei avarii identificate pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis anunța intreruperea totala a apei potabile, in 6 august 2022, incepand de la ora 14:00 pana la finalizarea lucrarilor, in localitațile Budacu de Jos, Buduș, Monariu și Simionești. Va asiguram ca o echipa de intervenție se afla la fața locului și ia toate masurile necesare astfel incat reluarea furnizarii apei sa aiba loc in cel mai scurt timp posibil”, a transmis Aquabis. In urma manevrelor executate… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

