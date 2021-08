Aquabis: Avarie în Rebrișoara pe Gersa. Cât timp vor fi afectați localnicii O avarie a fost semnalata astazi, 25 august 2021, in Rebrișoara pe Gersa, anunța Aquabis. Cat timp vor fi afectați localnicii: Astazi, 25 august 2021, intre orele 09.00 – 14.00, se va sista furnizarea apei potabile in localitatea Rebrișoara pe Gersa. In acest interval orar se vor efectua lucrari de remediere a unei avarii. In urma manevrelor executate pe reteaua de distributie a apei potabile, s-ar putea produce deprecierea parametrilor calitativi ai apei (cresterea turbiditatii). Locuitorii afectati de situație sunt sfatuiti sa lase apa sa curga cateva minute, pentru limpezire – inainte de… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

