Stiri pe aceeasi tema

- Credinta populara spune ca “Babele” sunt vrajitoare care au puterea sa influenteze starea vremii intr-o singura zi, caci in aceste Post-ul DAMBOVITA: Babele au debutat cu precipitatii si temperaturi scazute. Cum va fi vremea in urmatoarele 8 zile apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Vremea se va incalzi duminica, 21 februarie, in cea mai mare parte a tarii. Cerul va fi variabil, cu innorari indeosebi in prima parte a zilei si in a doua parte a noptii in zonele joase de relief din sud si partial in est si in centru, unde, izolat, vor fi conditii de burnita. Vantul va […] Source

- Pronoza meteo pentru București arata ca in urmatoarele patru zile locuitorii din Capitala vor avea parte de temperaturi scazute. Vineri, in București, vremea va fi foarte rece. Conform ANM, vor avea loc intensificari ale vantului. Vremea rece se va menține pana luni. Minim va ajunge pana la -11 grade…

- ESTIMAREA EVOLUTIEI VALORILOR TERMICE SI A PRECIPITATIILOR IN INTERVALUL 01 FEBRUARIE – 14 FEBRUARIE 2021 Valorile termice diurne vor fi Post-ul ANM a emis prognoza pentru urmatoarele doua saptamani! Cum va fi vremea? apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Meteorologii au emis o avertizare cod galben de schimbare brusca a vremii. Atenționarea intra in vigoare sambata si va fi valabila pana in 19 ianuarie. In aceasta perioada, noaptea se asteapta intre minus 10 si 15 grade, iar ziua: pana la minus 10 grade Celsius.

- Meteorologii anunța vreme rece pana in 25 ianuarie. Ulterior temperaturile vor fi apropiate de normalul perioadei. In urmatoarele doua saptamani, vor fi mai multe zile cu ninsori, și in zonele mai joase. In județul Alba, vremea se va raci considerabil dupa 14 ianuarie cand sunt anunțate temperaturi…

- In urmatoarele doua saptamani vremea va fi deosebit de calda … Post-ul Meteorologii au anunțat vremea pentru urmatoarele doua saptamani. Vezi prognoza! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Vremea se va incalzi fața de ziua precedenta. Cerul va … Post-ul Vremea se mai incalzește și precipitațiile se restrang! Vezi prognoza completa! apare prima data in Gazeta Dambovitei .