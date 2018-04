Stiri pe aceeasi tema

- Directoarea de la Școala din Pișchia, de care aparține Gradinița din Murani, unde mama acuzata de crima este educatoare, spune ca tot personalul este in stare de șoc. „Suntem toți in stare de șoc. Nu ne putem explica. Eu am avut cu ea, de la 1 septembrie 2017, de cand sunt numita in…

- Praf in ochi! Desi Guvernul a trecut joi o noua ordonanta de urgenta, cu scopul de a corecta impactul negativ generat de OUG 3/2018 asupra veniturilor angajatilor aflati in concediu medical, inclusiv viitoarele sau proaspetele mame care sunt in concediul pre sau post natal, printr-o plafonare la…

- Guvernul a aprobat, joi, Ordonanta de Urgenta referitoare la masuri in domeniul sanatatii, astfel ca persoanele aflate in concediu medical vor beneficia de acelasi nivel al indemnizatiei aflat in plata pana la sfarsitul anului trecut, iar aceste masuri sunt tranzitorii pana la 30 iunie 2018, fiind…

- Persoanele aflate in concediu medical primesc mai puțini bani, ca urmare a modificarilor fiscale. Pentru a corecta problema, s-a propus recent intr-un proiect normativ plafonarea temporara a contribuției de asigurari sociale (CAS) aplicata indemnizațiilor de concediu, astfel incat nimeni sa nu aiba…

- Mii de angajati din educatie sunt afectati de prevederile Codului Fiscal, prin care a fost stabilita noua formula de calcul a salariului acordat in timpul concediului medical, acestia urmand sa piarda aproximativ 20 la suta din venit, din cauza noii formule de calcul, sustine Federatia Sindicatelor…

- Oamenii s-au trezit ca au de achitat sume mult mai mari pentru contributiile sociale. Modul de calcul a fost schimbat prin ordonanta de urgenta. Culmea, ordonanța data pentru a rezolva problema angajatilor cu timp partial de lucru.

- O noua modificare surpriza facuta de Guvern: gravidele vor lua mai puțini bani. Scade indemnizația de concediu medical din cauza transferului de contribuții. O modificare vaga a legislatiei, strecurata de guvernanti in controversata OUG 3/2018, care, initial, trebuia sa modifice doar regimul contributiilor…

- Ionut Ifrim, la data faptelor sef al Sectorului politiei de frontiera Giurgiu, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie pentru santaj si cumparare de influenta. "Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a coruptiei au…