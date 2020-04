Aprozarul Virtual creat pentru Ciugud este pus gratuit la dispozitia micilor producatori din toata tara

Șef nou la Direcția Agricolă Teleorman

Șef nou la Direcția Agricolă Teleorman in Eveniment / on 15/04/2020 at 15:24 / Direcția pentru Agricultură Teleorman are un nou director executiv, începând cu această săptămână. Stelian Găină, director adjunct al instituției până de curând, a preluat funcția de director executiv plin, ocupată până acum de Veronica Pantalie.… [citeste mai departe]