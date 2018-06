Sosirea lor intervine la o zi dupa plecarea spre Spania a navei umanitare Aquarius, finantata de organizatia neguvernamentala franceza SOS Mediterranee, nava care a ramas cu 629 migranti la bord in stand-by timp de peste 72 de ore, dupa ce Italia si Malta au refuzat sa-si deschida porturile.



Majoritatea migrantilor debarcati miercuri dimineata in Sicilia sunt din Eritreea. Printre migranti se aflau si in jur de 200 de minori, cel mai mic fiind un bebelus de trei luni, a precizat organizatia neguvernamentala Save the Children. Circa 800 dintre migranti vor fi transferati in alte regiuni…