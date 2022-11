Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a verificat peste 2.400 de persoane fizice si juridice in contextul sanctiunilor internationale dupa inceperea razboiului din Ucraina, a blocat 10,099 milioane de euro si a confiscat alte 13,171 milioane de lei, a anuntat, vineri, presedintele Agentiei,…

- Anuntul a fost facut vineri de presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Lucian Heius, in cadrul unei conferinte de presa, unde a aratat ca exista un mare grad de neconformare la declarare in cazul medicilor stomatologi, informeaza Agerpres . „Din analizele noastre a reiesit ca exista…

- Doi inspectori de la Antifrauda din Deva au amendat cu cate 30.000 de lei patru cetateni care vindeau fructe pe marginea drumului, iar presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Lucian Ovidiu Heius, considera ca amenda este uriasa si solicita demisia celor

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a derulat, in perioada august 2020 – noiembrie 2022, proiectul „Dezvoltarea de instrumente pentru creșterea conformarii in domeniul impozitului pe veniturile persoanelor fizice in Romania”. Proiectul a fost finanțat de catre Comisia Europeana prin TSI…

ANAF declara razboi samsarilor de mașini: Instituția are acces din august la datele RAR Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) are acces din august la datele Registrului Auto Roman despre samsarii de masini…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) are acces din august la datele Registrului Auto Roman despre samsarii de masini care incearca sa vanda autoturisme fara sa plateasca taxe, a declarat presedintele Agentiei, Lucian Ovidiu Heius, mentionand ca sunt persoane fizice care aduc zeci de masini,…

- In primele opt luni ale anului, Agenția Naționala de Administrare Fiscala a descoperit la 100 de entitați, persoane fizice și juridice, venturi nedeclarate din tranzacții cu criptomonede de 171 milioane lei, a anunțat președintele instituției Lucian Ovidiu Heiuș. Pe de alta parte, a crescut și nivelul…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala a obtinut incasari de 246,2 miliarde de lei in primele 8 luni, o crestere cu 22,4% indice nominal fata de aceeasi perioada a anului precedent, a anuntat, vineri, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Lucian Ovidiu Heius, in cadrul unei…