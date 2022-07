Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat emis de Atu Tech, piața locala de sisteme de securitate pentru segmentul rezidențial a urcat anul trecut la peste 220 de milioane de lei, cu aproape 50% mai mult fața de finalul anului 2019. Construcțiile noi, multe dintre ele presupunand și instalarea de sisteme de securitate,…

- Specialistii in securitate cibernetica din cadrul STS au blocat, in acest weekend, mii de atacuri cibernetice care au vizat cele mai importante institutii publice din Romania. Asupra unor site-uri, numarul atacurilor a fost cu 100% mai mare. „In acest sfarsit de saptamana, specialistii in…

