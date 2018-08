Stiri pe aceeasi tema

- La inițiativa Ministerului Apelor și Padurilor, au fost adoptate miercuri 29 august, in ședința de guvern, hotararile privind aprobarea amplasamentelor și declanșarea procedurilor de expropiere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrarilor…

- Executivul a alocat aproximativ 7,6 milioane lei pentru constituirea unor perdele forestiere de protectie a Autostrazii A2, in judetul Constanta. Conform unui comunicat al Ministerului Apelor si Padurilor, miercuri au fost adoptate, in sedinta de Guvern, hotararile privind aprobarea amplasamentelor…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, in debutul sedintei de Guvern de miercuri, ca in ceea ce priveste recolta de vara, Romania a obtinut, pentru prima data, peste 10,2 milioane de tone de grau, ca urmare a masurilor de sprijin acordate la timp agricultorilor. „Masurile de sprijin acordate la timp…

- Moldovenii din diaspora sunt incurajati sa investeasca in dezvoltarea localitatilor de origine. Autorii proiectelor vor fi sustinuti financiar de catre Guvern, care a alocat 5 milioane de lei pentru acest an.

- Gabriela Firea a prezentat, marti, intr-un al patrulea clip video, realizarile sale din domeniul social, spunand ca a acordat „stimulente financiare in valoare de zeci de milioane de euro pentru nou-nascuti, pentru copiii sau adultii cu dizabilitati, pentru familiile monoparentale, pentru constituirea…

- Conform unui raport NATO in care sunt analizate cheltuielile militare ale statelor memebre din 2011 si pana in 2018, pentru anul in curs fiind vorba de o predictie, Romania va aloca cel mai mare procent (35 la suta) din bugetul pentru aparare pentru achizitionarea de echipamente. Mai mult, conform…

- Municipiul Suceava va beneficia de 5,4 milioane de lei de la bugetul de stat pentru continuarea lucrarilor de termoficare demarate anul trecut si sistate din cauza lipsei de finantare.„Am semnat contractul pentru finantarea pe termoficare in acest an, in valoare de 5.430.000 de lei – ...