- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a aprobat, in sedinta de luni, lichidarea a doua companii municipale - Cimitire Bucuresti SA si Tehnologia Informatiei Bucuresti SA si demararea insolventei pentru o a treia - Paza si Securitate Bucuresti SA, informeaza Agerpres. Potrivit…

- A fost implementat proiectul ADEPT – Administrație digitala eficienta pentru cetațenii din Turda. Turdenii iși pot crea un cont online și vor putea verifica taxele și impozitele pe care le au... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Banca Nationala a Romaniei nu a exagerat in cele 15 luni de pandemie, nu a tinut dobanzile la niveluri prea inalte, dar nici nu s-a grabit sa le reduca la niveluri nesustenabil de mici, sustine Cristian Popa, membru al Consiliului de Administratie al BNR, intr-un articol pe OpiniiBNR.ro.

- Potrivit proiectului adoptat de senatori, in cazul neocuparii prin concurs a posturilor de directori de scoli, cei interimari vor fi numiti de catre consiliile de administratie ale unitaților de invațamant si nu de inspectoratele scolare.Consiliile de administratie ale scolilor vor avea si atributia…

- Fostul ministru al Muncii Marius Budai a anuntat in Parlament ca PSD a inregistrat la Senat un proiect de lege ce propune plafornarea indemnizatiilor din consiliile de administratie. Fostul ministru spune ca „in acest mod isi vor da seama guvernantii ca vor avea si bani pentru majorarea alocatiilor”.

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și miliardarul Bill Gates au anunțat miercuri un parteneriat intre Comisie și Breakthrough Energy Catalyst, o companie a fondatorului Microsoft. Parteneriatul presupune utilizarea de tehnologii de captare CO2 și de producție Hidrogen verde. Exact…

- USR PLUS incearca sa se substituie comisiilor de specialitate pentru desemnarea membrilor in Consiliile de Administrație ale companiilor de stat. Deși clameaza nevoia depolitizarii, USR PLUS a lansat o selecție paralela a potențialilor candidați pentru CA al Termoenergetica, companie a Primariei…