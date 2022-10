Stiri pe aceeasi tema

- Seful administratiei instalate de Moscova in regiunea ucraineana ocupata Herson a anuntat miercuri ca in jur de 50.000-60.000 de locuitori vor fi evacuati in Rusia si pe malul stang al Niprului, transmite Reuters, citand TASS.

- Rusia a raspuns joi la solicitarea administratiei de ocupatie ruse din Herson de a ajuta la organizarea evacuarii civililor din calea bombardamentelor lansate de ambele parți, transmite The Guardian. „Guvernul a decis sa organizeze asistența pentru plecarea locuitorilor regiunii Herson spre alte regiuni…

- Șeful pro-rus al regiunii Herson a indemnat joi civilii sa-și paraseasca locuințele pe fondul luptei dintre forțele ruse și cele ucrainene și a cerut oficialilor de la Moscova sa furnizeze ”ajutorul” necesar pentru evacuare, transmite The Guardian . „Le-am sugerat tuturor oamenilor din regiunea Herson…

- Cursul razboiului din Ucraina se va schimba in cazul in care Vladimir Putin decide sa foloseasca armele nucleare in conflict, decizie care va „atrage aproape sigur un raspuns fizic” din partea aliaților Ucrainei și, eventual, din partea NATO, a declarat miercuri un inalt oficial NATO, citat de Reuters…

- Dupa mai bine de șapte luni de razboi, forțele ruse din Ucraina sunt epuizate și lipsite de muniții, a declarat marți (11 octombrie) șeful agenției de spionaj GCHQ din Marea Britanie. Rusia a suferit pierderi „uimitoare” in ceea ce privește echipamentele și personalul de cand Rusia și-a lansat campania…

- Secretarul american de Antony Blinken a lansat joi, in cadrul unei reuniuni speciale a Consiliului de Securitate al ONU, un apel catre comunitatea internationala pentru a-l constrange pe presedintele rus Vladimir Putin sa dea socoteala pentru invadarea Ucrainei, relateaza agențiile AFP si Reuters, preluate…

- Sumi a fost regiunea cel mai intens bombardata din Ucraina in weekend, autoritațile raportand nu mai puțin de 122 de atacuri in 24 de ore. Rachetele rusești au mai atins un cartier istoric din Harkov, unde spun localnicii, „nu sunt obiective militare, nici aparatura militara”, iar duminica seara au…