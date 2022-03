Stiri pe aceeasi tema

- O conversație telefonica in care un soldat rus spune ca forțele ruse au primit ordin sa impuște pe toata lumea, chiar și pe copii, a fost interceptata de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) langa Harkov. Inregistrarea a fost postata pe contul de Facebook al instituției ucrainene. „Nu suntem suficient…

- Marturia unui prizonier rus face in parte lumina asupra retragerii bizare a flotei Moscovei, care a parasit zona Odesei si s-a regrupat spre Crimeea. O revolta a puscasilor marini ar fi provocat acest lucru.Joi, 10 martie, navele de razboi ale flotei ruse masate in jurul orasului Odesa, aflate in dispozitiv…

- „In procesul de indeplinire a sarcinilor, mi-am dat seama ca țintele nu sunt instalații militare inamice, ci cladiri rezidențiale, oameni pașnici. Dar am indeplinit ordinul criminal,” a afirmat Krishtop, precizand ca avionul sau a fost doborat de apararea antiaeriana ucraineana și a fost luat prizonier.„Recunosc…

- De cand Rusia și-a lansat atacul pe scara larga asupra Ucrainei, Crimeea ocupata a fost implicata direct in diferite moduri. Prin colectarea de informații prin propriile canale, precum și prin monitorizarea surselor deschise, transmite ambasada Ucrainei. Crimeea, teritoriu anexat de Rusia in 2014, este…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat ca a arestat sambata un grup de separatisti prorusi in regiunea Ivano-Frankivsk, in sud-vestul tarii, care intentiona sa creeze „noi republici populare”, dupa modelul autoproclamatelor republici Donetk si Lugansk. „Agentii de ordine ucraineni i-au…

- Potrivit sursei citate, consultarile au continuat linia eforturilor aliate și transatlantice de coordonare și vin in completarea discuțiilor in format similar, care au avut loc la datele de 11 și 18 februarie 2022.Cu acest prilej, "liderii au analizat situația grava de pe teren și au reiterat masurile…

- Ucraina a anuntat, marti, destructurarea unui grup care ar fi actionat la ordinele Moscovei si care pregatea atacuri armate pentru a “destabiliza” regiuni ale tarii, relateaza AFP. “Organizatorii bandei pregateau o serie de atacuri armate impotriva infrastructurilor”, a declarat intr-un comunicat Serviciul…

