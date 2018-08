Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea persoanelor care se refugiaza din cauza violentelor din Nicaragua merg in Costa Rica, unde cel putin 23.000 de oameni incearca sa obtina azil de la izbucnirea, in aprilie, a crizei nicaraguane, a indicat marti ONU din Geneva, relateaza AFP, potrivit Agerpres. ''In ultimele luni,…

- Majoritatea persoanelor care se refugiaza din cauza violentelor din Nicaragua merg in Costa Rica, unde cel putin 23.000 de oameni incearca sa obtina azil de la izbucnirea, in aprilie, a crizei nicaraguane, a indicat marti ONU din Geneva, relateaza AFP. ''In ultimele luni, numarul cererilor de…

- Spania, care a depasit Italia ca destinatie preferata, a inregistrat aproape 21.000 de migranti pana acum in acest an, aproape mai multi decat pe intreg anul trecut, a mentionat aceasta agentie a ONU pentru migratie. In total, circa 55.000 de migranti au ajuns pe malurile Europei pana acum…

- Inaltul Comisar al ONU pentru Refugiati, Filippo Grandi, a avertizat ca loviturile aeriene si bombardamentele intense in sudul Siriei pun in pericol viata a circa 750.000 oameni, relateaza joi din Geneva agentia DPA. Majoritatea din cele peste 320.000 de persoane care s-au refugiat din cauza atacurilor…

- Agentia ONU pentru drepturile omului i-a solicitat vineri administratiei de la Washington sa-si ''revizuiasca'' politica privind migratia si sa gaseasca alternative la detentia imigrantilor ilegali, sustinând în special ca minorii nu ar trebui tinuti în arest, chiar daca sunt însotiti…

- SUA primesc cele mai multe cereri de azil, depasind Germania in clasamentul mondial, conform ONU, scrie Politico. Un raport publicat marti de Agentia de Refugiati a ONU arata ca numarul celor care au aplicat pentru azil a scazut cu 73% in Germania intre 2016 si 2017, de la 722.400 la 198.300, titreaza…

- Uniunea Europeana si Inaltul Comisariat al ONU pentru Refugiati (UNHCR) au cerut luni Italiei si Maltei sa autorizeze imediat acostarea unei nave care transporta sute de migranti salvati pe mare, UNHCR calificand situatia drept ''un imperativ umanitar urgent'', informeaza AFP si Reuters.…

- Peste 920.000 de persoane au fost deplasate in Siria in cursul primelor patru luni din 2018 – un numar record de la inceputul razboiului, in urma cu sapte ani, a anuntat luni ONU, relateaza AFP. ”Asistam la o deplasare masiva in interiorul Siriei (…) Din ianuarie in aprilie au avut loc 920.000 de noi…