Aproximativ 500.000 de locuri noi de vaccinare disponibile de la 15 februarie Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a precizat marți ca locurile de vaccinare se vor suplimenta incepand cu 15 februarie. Primele locuri, circa 200.000, vor fi incarcate miercuri. „Vor fi aproximativ 500.000 de locuri disponibile incepand cu 15 februarie pana la sfarșitul lunii martie pentru aceste 180 de cabinete de vaccinare. Din punct de vedere al locurilor care devin eligibile pentru programare in fiecare județ, ori de cate ori vor deveni disponibile noi vom anunța oficial acest lucru”, precieaza dr. Valeriu Gheorghița. Se estimeaza ca ar vor putea fi vaccinate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID, a anuntat ca vaccinurile anti-COVID disponibile ofera protectie buna pe noua tulpina COVID britanica, insa nu acopera si varianta sud-africana, dar producatorii lucreaza la adaptarea vaccinuilor pentru a acoperi si noile tulpini. „Rapelul…

- Romania primește saptamanal 14.000 de doze de vaccin de la Moderna. In campania de vaccinare din țara noastra nu este deocamdata folosit acest ser. Premierul Florin Cițu a explicat de ce administrarea vaccinului nu a inceput inca. „De la Moderna primim 14.000 saptamanal. Nu le-am folosit pentru ca erau…

- Romania primește saptamanal 14.000 de doze de vaccin de la Moderna. In campania de vaccinare din țara noastra nu este deocamdata folosit acest ser. Premierul Florin Cițu a explicat de ce administrarea vaccinului nu a inceput inca. „De la Moderna primim 14.000 saptamanal. Nu le-am folosit pentru ca erau…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-coronavirus, Valeriu Gheorghița, a explicat in cadrul unei conferințe de presa metoda prin care se pot programa bolnavii cronici carora nu li se permite inscrierea prin platforma online. Precizarile lui Valeriu Gheorghița vin dupa ce s-a constatat ca bolnavii…

- Zeci de mii de romani s-au programat pentru a se vaccina in prima zi a etapei a doua a campaniei de imunizare contra Covid-19. Coordonatorul campaniei de vaccinare in Romania, medicul Valeriu Gheorghița, spune ca in prima ora pe platforma s-au programat circa 50.000 de oameni. Se pare ca in prima zi…

- Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghița, anunța ca miercuri urmeaza ca Romania sa primeasca o noua tranșa de 150.000 de doze de vaccin anti-coronavirus. Valeriu Gheorghița a anunțat ca etapa a doua de vaccinare ar urma sa fie demarata la jumatatea lunii ianuarie. Urmeaza sa…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare privind combaterea infectiei cu SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghita, a afirmat, ieri seara, ca persoanele vulnerabile, adica cele de peste 65 de ani si cele cu boli cronice vor fi printre categoriile care vor beneficia cu prioritate de vaccinul anti-COVID-19.…

- Seful Comitetului national de conducere a campaniei de vaccinare impotriva COVID-19, medicul militar Valeriu Gheorghita, afirma ca primele doze de vaccin anti-COVID sunt asteptate sa ajunga in Romania spre sfarsitul lunii decembrie, "in cel mai fericit caz". El spune ca principalul centru de stocare…