Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus a ucis peste 230.000 de oameni in intreaga lume, dintre care aproape 90% in Europa si Statele Unite, de la aparitia sa in China, in decembrie, potrivit unui bilant stabilit de AFP din surse oficiale, joi la 19:00 GMT, noteaza Agerpres. Un numar total de 230.309 de decese au…

- Pandemia provocata de noul coronavirus a ucis cel putin 320.255 de persoane in intreaga lume de la aparitia sa, in decembrie, in China, potrivit unui bilant stabilit de AFP marti la 19:00 GMT. Peste 4.850.670 de cazuri de contaminare au fost diagnosticate oficial in 196 de tari si teritorii de la inceputul…

- Pandemia de coronavirus provoaca și situații neașteptate sau surprinzatoare. Doi panda de la gradina zoologica din Calgary vor fi trimiși inapoi in China, deoarece ingrijitorii nu mai au bambus sa le dea sa manance. Situația s-a inrautațit dupa explozia pandemiei de coronavirus, deoarece avioanele care…

- Pandemia de coronavirus a ucis peste 270.000 de persoane in intreaga lume, dintre care aproape 85% in Europa si Statele Unite, de la aparitia sa in China, in decembrie, potrivit unui bilant AFP stabilit din surse oficiale, vineri, la 16:15 GMT, anunța AGERPRES.Un numar total de 270.927 de…

- Faptul ca avem o convergenta de opinii, teme si teze ale propagandei venind din China si Rusia este o constanta probata atat la nivelul Departamentului de Stat si institutiilor resposabile din domeniul intelligence-ului, ca si la nivelul Serviciului European de Actiune Externa si mecanismele Stratcom…

- Intrarea intr-o noua faza a crizei declansate de coronavirus – revenirea valului doi al pandemiei in China, urcarea exponentiala a numarului de cazuri in Rusia si trecerea varfului curbei imbolnavirilor pentru statele europene cele mai afectate si chiar pentru SUA – a permis o revenire mai asezata la…

- Premierul italian, Giuseppe Conte, a anuntat sambata seara ca vor fi distribuite bonuri alimentare celor mai defavorizate persoane, afectate in special de oprirea economiei italiene din cauza pandemiei de coronavirus, noteaza AFP. Guvernul a deblocat fonduri de circa 400 de milioane de euro…