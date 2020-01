Aproximativ 480 de milioane de mamifere, păsări și reptile au pierit în incendiile care devastează Australia, estimează ecologiștii Aproximativ 480 de milioane de mamifere, pasari și reptile au pierit în incendiile care devasteaza Australia începând din luna septembrie, iar acest numar este în creștere, susțin specialiștii de la Universitatea din Sydney, potrivit News.com.au. Exista temeri ca specii întregi de plante și de animale au fost distruse în totalitate.

Ecologiștii se tem ca numarul animalelor mistuite de foc este în creștere, în condițiile în care statul Victoria și coasta de sud se confrunta în aceste zile cu incendii violente, care au ucis mai multe… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

