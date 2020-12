Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Interne, comisar sef de politie Monica Dajbog, a sustinut astazi, la sediul MAI, o declaratie de presa referitoare la activitatile desfasurate in ultimele 24 de ore pentru limitarea raspandirii virusului SARS CoV 2.Au fost verificate peste 97.000 de persoane.…

- Angajatii Ministerului Afacerilor Interne au verificat, in ultimele 24 de ore, peste 92.000 de persoane si aproximativ 11.600 de obiective de interes, dintre care 4.400 de restaurante, terase si fast-food-uri, in contextul masurilor luate pentru prevenirea raspandirii virusului SARS-CoV-2, a anuntat…

- Peste 4.700 de restaurante, terase si fast-food-uri au fost controlate in ultimele 24 de ore, in cadrul unor actiuni care au vizat respectarea masurilor pentru limitarea raspandirii virusului SARS-CoV-2, in special in zonele cu risc epidemiologic ridicat si la obiectivele supuse unor restrictii, a informat,…

- Respectarea masurilor pentru limitarea raspandirii virusului SARS-CoV-2 Purtatorul de cuvânt al MAI, Monica Dajbog. Foto: Agerpres. Peste 4.700 de restaurante, terase si fast-food-uri au fost controlate în ultimele 24 de ore, în cadrul unor…

- Poliția Romana a organizat o noua operațiune de amploare, despre care purtatorul de cuvant al instituției, Monica Dajbog, a oferit detalii in urma cu puțin timp. „Vreau sa precizez ca Ministerul Afacerilor Interne continua lupta impotriva criminalitații desfașurand acțiuni operative de amploare…

- Sambata, in Capitala, controale la peste 1.800 de restaurante și terase și au dat amenzi de peste 270.000 de lei Polițiștii din Capitala au facut, sambata, controale la peste 1.800 de restaurante și terase și au dat amenzi de peste 270.000 de lei pentru nerespectarea regulilor cu privire la pandemie.…

- 28 de restaurante, terase, unitati tip fastfood, hoteluri, pensiuni si alte spatii de cazare, precum și 30 de mijloace de transport au fost verificate, joi, 8 octombrie, de polițiștii aradeni.

- Ziarul Unirea Continua acțiunile pentru prevenirea raspandirii COVID-19 in zonele aglomerate din Alba: Au fost verificate 77 restaurante, terase, unitati tip fast-food, hoteluri/camping/pensiuni si alte spatii de cazare și 98 de mijloace de transport Continua acțiunile pentru prevenirea raspandirii…