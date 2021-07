Aproximativ 42% dintre români îşi aleg destinaţia în funcţie de restricţiile anti-COVID (sondaj) Pandemia continua sa influenteze planurile de concediu ale romanilor, astfel ca 42% isi aleg destinatia in functie de restrictiile anti-COVID, iar alti 30% s-au vaccinat special pentru a putea calatori, arata un sondaj realizat de platforma de recrutare BestJobs.



"Anul trecut, planurile de vacanta ale angajatilor romani au fost puternic influentate de masurile de protectie anti-COVID. Astfel, 39% dintre acestia au decis sa ramana acasa, inclusiv in perioada concediului de odihna si doar 8% au reusit sa isi organizeze vacante in afara tarii", conform unui sondaj realizat pe platforma… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

