Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, miercuri, fara a cita o sursa, ca doar doua din cele 87 de nave, care transportau 60.000 de tone de produse, au plecat spre tari sarace. Acordul de a permite exporturile de cereale din porturile ucrainene de la Marea Neagra, intermediat de Natiunile Unite…

- Centrul Comun de Coordonare din Turcia, care monitorizeaza implementarea acordului, a estimat cantitatea totala de cereale si produse alimentare exportate din trei porturi ucrainene de la Marea Neagra, de cand a fost incheiat acordul, la 721.449 de tone. Exporturile de cereale ale Ucrainei au scazut…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat sambata (20 august) ca Națiunile Unite colaboreaza cu Statele Unite și Uniunea Europeana pentru a depași obstacolele din calea ajungerii alimentelor și ingrașamintelor rusești pe piețele mondiale. „Obținerea mai multor alimente și ingrașaminte…

- In zorii zilei de marți dimineața (16 august), vrachierul Brave Commander s-a deplasat prin apele Marii Negre, indreptandu-se catre Africa. Aceasta este prima nava de transport umanitar care parasește Ucraina cu destinația Africa de la invazia Rusiei din februarie. Transporta mii de tone de grau. Exporturile…

- Luni, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat ca este ”prea devreme” pentru a se bucura dupa reluarea exporturilor de cereale ucrainene din portul Odesa, care a fost unanim salutata, scrie AFP cu referire la Agerpres . „In momentul de fata, este prea devreme pentru a trage concluzii si…

- Bombardamentele ”vizeaza doar infrastructura militara. Nu au absolut nicio legatura cu infrastructuri folosite in punerea in aplicare a acordului privind exportul cerealelor”, declara un purtator de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov. ”De aceea, asta nu poate si nici nu trebuie sa sa afecteze…

- Atacurile rusesti asupra portului ucrainean Odesa nu reprezinta un obstacol pentru exporturile de cereale ucrainene si pentru punerea in aplicare a acordului semnat sub egida ONU, a transmis luni Kremlinul, potrivit AFP cu referire la Agerpres . Bombardamentele ”vizeaza doar infrastructura militara.…

- In acest moment, „50 de milioane de oameni din 45 de țari sunt la doar un pas de foamete”, spune directorul Programului Alimentar Mondial al ONU, Patrick Beasley, avertizand ca ”o catastrofa a foametei” care se profileaza acum va exploda in urmatorii doi ani, relateaza The Guardian . In acest context,…