Iohannis nu vede, n-aude

Am invatat, in scoala generala si in liceu, ca 23 August 1944 a reprezent un moment de cotitura in istoria Romaniei. Nu cred ca exagerez daca spun ca, exact ca mine, au invatat milioane si milioane de copii si adolescenti de-a lungul timpului, pana pe la inceputul anilor ‘90. Atunci, si nu pot preciza data, […] Iohannis nu vede, n-aude is a post from:… [citeste mai departe]