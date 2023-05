Stiri pe aceeasi tema

- 33.000 de mici investitori au fost inșelați de o grupare infractionala prin metoda „investment fraud”. Practic, hoții atrageau fonduri prin asistenta telefonica pentru investitii in platforme online fictive, cu promisiunea unor castiguri substantiale, prejudiciul fiind de 89 milioane. DIICOT a intrat…

- Numarul ucrainenilor care au intrat in Romania incepand din 10 februarie 2022, inclusiv in perioada pre-conflict a ajuns la 3.943.360, releva date transmise de Politia de Frontiera. "In data de 08.04.2023, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control (atat…

- Peste 200 de percheziții au avut loc in aceasta dimineata in 7 județe din Romania. Sunt suspiciuni de frauda cu bani pentru cazarea refugiaților ucraineni, cu un prejudiciu de peste 2 milioane de euro. Polițiștii din Maramureș fac 203 percheziții intr-un dosar in care sunt cercetați romani care ar fi…

- PERCHEZIȚII INTR-UN DOSAR DE DELAPIDARE, FALS, EVAZIUNE FISCALA ȘI EXPLOATAREA DE AGREGATE MINERALE, CU PREJUDICIU DE PESTE 12 MILIOANE DE LEI La data de 29 martie 2023, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Vrancea, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Vrancea,…

- Grupul EIG, divizia de asigurari a Eurohold, va depune la Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) o solicitare de revocare a deciziei privind intrarea in faliment a Euroins și restituirea licenței, a declarat, in cadrul unei conferințe de presa, Assen Hristov, principalul acționar al Eurohold,…

- Medicul Bianca Sofian urmeaza sa deschida primul spital romanesc privat de intervenții stomatologice pentru pacienții diagnosticați cu cancer oral in anul urmator, dupa ce a obținut finanțare pentru ambițiosul proiect. S&P Global Ratings a confirmat, ratingurile suverane ale Romaniei la „BBB-/A-3”,…