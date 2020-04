Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 300 de persoane s-au adunat în fata unei moschei din Berlin, în pofida interdictiei privind adunarile publice, pe fondul pandemiei noului coronavirus, conform informatiilor furnizate de politia germana, potrivit Agerpres care citeaza dpa.Se pare ca multimea de credinciosi…

- Adunarile publice in Australia au fost restrictionate la doua persoane din cauza coronavirusului, a anuntat duminica premierul Scott Morrison, citat de dpa, citata de Agerpres.Anterior, era in vigoare o limita de 10 persoane in spatiile publice si in alte zone dedicate adunarilor. Noile restrictii…

- Dupa ce au interzis anterior toate intrunirile a peste 500 de persoane, autoritațile suedeze au anunțat astazi o masura mai stricta, care interzice adunarile publice de peste 50 de persoane. Masura este pusa in aplicare pentru a stopa raspandirea virusului COVID-19 . Noul regulament va intra in vigoare…

- Grecia va interzice adunarile publice la care participa mai mult de 10 persoane, masura care va intra in vigoare incepand de joi, in incercarea sa de a preveni raspandirea noului tip de coronavirus, a anuntat miercuri Ministerul elen de gestionare a...

- Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgența a aprobat masuri noi pentru evitarea raspandirii coronavirusului. Astfel, se instituie izolarea preventiva a personalului esențial pentru asigurarea funcționarii Centralei Nuclear-Electrice CNE Cernavoda.

- Ziarul Unirea DSP Alba: Din 8 martie, in județul Alba, adunarile publice vor fi limitate la maximum 1000 de persoane DSP Alba: Din 8 martie, in județul Alba, adunarile publice vor fi limitate la maximum 1000 de persoane Incepand de astazi 08.03.2020 la nivelul județului Alba se ia masura limitarii adunarilor…

- S-a aprobat procedura de suspendare a cursurilor in cazul apariției mai multor cazuri de coronavirus. Nu sunt luate in considerare doar aspectele medicale. Pot fi și criterii sociale sau ingrijorarile parinților.