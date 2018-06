Stiri pe aceeasi tema

- Mitingul impotriva abuzurilor din justitie organizat de PSD, sambata seara, in Piata Victoriei s-a incheiat. Sustinatorii social democrati au venit din toate colturile tarii, lasand in urma lor mormane de gunoaie.

- Zeci de mii de membri PSD se afla in aceasta seara in Piata Victoriei, la cel mai mare miting politic pe care l-au pregatit partidele de guvernamant PSD-ALDE, scrie Mediafax. Primele autocare cu manifestanti au sosit in Capitala inca de la ora 16.00, unele cu oprirea pe B-dul Aviatorilor, altele la…

- Protest #rezist in Piața Victoriei, sambata, 9 iunie. Protestatarii #rezist au anunțat pe Facebook ca vor organiza o manifestație sambata, intre orele 18 și 23, in Piața Victoriei. Mitingul se suprapune cu cel organizat de PSD. Activiștii #rezist ii sugereaza lui Liviu Dragnea sa-și gaseasca un alt…

- Scade numarul magistraților care susțin ca proiectele de modificare a Legilor justiției trebuie retrase pana la o eventuala avizare a lor de catre Comisia de la Veneția. Daca, in octombrie anul trecut, peste 2.000 de procurori și judecatori ii cereau, intr-un memoriu, ministrului Tudorel Toader, ca…

- "Am senzatia de multe ori ca ne afundam intr-o gaura de antieuropenism, de diletantism, de populism, din care o sa iesim din ce in ce mai greu", a mai afirmat presedintele. Numarul persoanelor care protesteaza la aceasta ora in Piata Victoriei depaseste o mie. Oamenii cer demisia Guvernului…

- ”Nu are nici Guvenul, nici Parlamenrul in intentie sa nationalizeze Pilonul II de pensii. Este o informatie eronata, este o minciuna”, a afirmat Dragnea intr-o conferinta de presa sustinuta miercuri. Dragnea a adaugat ca „nu va pierde nimeni la pensie” si ca niciunul dintre cei care au cotizat…

- PNL va declansa o campanie de informare a cetatenilor romani cu privire la tentativa coalitiei majoritare PSD - ALDE de a "nationaliza" Pilonul II de pensii, a anuntat liderul liberal, Ludovic Orban. "Biroul Executiv al PNL a decis inceperea unei campanii de informare si constientizare…

- In cel mai recent raport de țara privind evoluția economica a Romaniei, Comisia Europeana critica ferm reducerea contribuției virate Pilonului II, despre care afirma ca a fost „motivata de probleme fiscale pe termen scurt, fara legatura cu performanța buna a fondurilor de pensii private”…