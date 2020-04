Aproximativ 30% dintre antreprenori estimeaza o scadere a cifrei de afaceri cu peste 70% (sondaj)

Aproximativ 30% dintre antreprenori estimeaza o scadere a cifrei de afaceri cu mai mult de 70% in urma instituirii starii de urgenta, iar circa 18% dintre oamenii de afaceri considera ca reducerea cifrei de afaceri va fi cuprinsa intre 30% si 50%, potrivit unui sondaj realizat de Consiliul National pentru intreprinderile Private Mici si Mijlocii (CNIPMMR).



In perioada 14 aprilie - 21 aprilie, CNIPMMR a realizat un sondaj cu privire la efectele muncii la domiciliu si necesitatea reintoarcerii personalului in unitatile de productie.



La intrebarea "Cat de afectat sunteti de actuala…