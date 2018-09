Stiri pe aceeasi tema

- Aproape trei milioane de copii incep astazi școala. Cursurile anului scolar 2018-2019 incep luni, 10 septembrie și insumeaza 168 de zile lucratoare (34 de saptamani). Structura anului școlar cuprinde semestrul I (10 septembrie 2018 – 1 februarie 2019) si semestrul al II-lea (11 februarie 2019 – 14 iunie…

- Prefectul Danuț-Emil Halalai a dispus controale la unitațile de invațamant din județ in vederea pregatirii inceperii in condiții optime a noului an școlar. 74 de unitați de invațamant nu dețin autorizație sanitara de funcționare In conformitate cu prevederile Ordinului Prefectului Județului Alba nr.…

- 82 de unitati de invatamant din judetul Cluj nu au primit autorizatie sanitara de functionare inaintea inceperii noului an scolar. Majoritatea unitatilor de invatamant neautorizate se afla in mediul rural,

