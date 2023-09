Aproximativ 2.700.000 de elevi şi preşcolari vor începe luni anul şcolar 2023-2024 Aproximativ 2.700.000 incep luni cursurile anului scolar 2023 – 2024, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei.Anul scolar 2023-2024 incepe la data de 1 septembrie 2023, se incheie la data de 31 august 2024 si are o durata de 36 de saptamani de cursuri.Prin exceptie, se stabilesc urmatoarele: pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral si frecventa redusa, anul scolar are o durata de 34 de saptamani de cursuri si se incheie la data de 7 iunie 2024, iar pentru clasa a VIII-a, anul scolar are o durata de 35 de saptamani de cursuri si se incheie la data de 14 iunie 2024.Pentru clasele… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

