- Aproape 26.000 de tone de azotat de amoniu sunt depozitate in Portul Constanța, cea mai mare cantitate fiind in zona de nord. Administrația Porturilor Maritime (APM) atrage atenția ca toți operatorii care manipuleaza substanțe periculoase trebuie sa aiba un plan de securitate aprobat de ISU. „Toți operatorii…

- Poliția cipriota a declarat joi ca l-au localizat și interogat pe cetațeanul rus Igor Greciuskin, despre care se crede ca este proprietarul navei Rhosus dar și a incarcaturii de 2,750 de tone de azotat de amoniu, care a provocat exploziile devastatoare din capitala libaneza, soldate cu cel puțin 145…

- Combinatul Donau Chem și-a reluat activitatea și produce, zilnic, 1.500 de tone de uree și 850 de tone de azotat de amoniu in Economie / on 29/06/2020 at 12:33 / Combinatul de ingrașaminte agricole Donau Chem Turnu Magurele si-a reluat activitatea, și produce, zilnic, in jur de 1.500 de tone de uree…