Stiri pe aceeasi tema

- Pe timpul manifestarilor religioase ce vor avea loc pe raza județului Argeș cu ocazia Sarbatorilor Pascale, jandarmii argeșeni alaturi de polițiști, pompieri și polițiști locali vor asigura ordinea publica in zona de competența. Peste 200 de jandarmi vor acționa in perioada 30 aprilie – 3 mai, pentru…

- Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii, unitate sanitara aflata in subordinea Consiliului Județean Cluj, va asigura permanența pe intreaga durata a Sarbatorilor Pascale, in scopul menținerii continuitații activitații și a actului medical.

- Efectivele Jandarmeriei Alba a asigurat masurile de ordine și siguranța publica, in weekend-ul sarbatorii Floriilor Jandarmii din județul Alba au acționat in cursul weekendului trecut, cu ocazia sarbatorii Floriilor, in vederea misiunilor de asigurare a ordinii și siguranței publice, impreuna cu polițiștii.…

- In perioada 23 – 25 aprilie, efectivele Ministerului Afacerilor Interne au fost prezente in teren.In acest context, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne s-au dispus masuri suplimentare de ordine si siguranta publica in special in zonele aglomerate, precum si la lacasuri de cult. Misiunile in zonele…

- In contextul sarbatorilor religioase din acest sfarșit de saptamana, polițiștii dambovițeni impreuna cu celelalte structuri ale M.A.I din teritoriu, vor Post-ul Sarbatori in siguranța! IPJ Dambovița se va asigura ca toate masurile sanitare vor fi respectate apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Prim-ministrul României, Florin Cîțu asigura ca țara noastra nu va intra în lockdown total, însa îi îndeamna pe oameni sa respecte masurile de protecție pentru a trece cu bine peste aceasta perioada. Totodata, el mentioneaza…

- Prim-ministrul Florin Citu da asigurari ca Romania nu va ajunge in lockdown, dar ii indeamna pe romani sa respecte masurile de protectie, pentru „a trece cu bine” peste aceasta perioada de pandemie. El mentioneaza, totodata, ca in perioada urmatoare, numarul persoanelor imunizate zilnic anti-COVID va…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghița, a afirmat ca a avut discuții cu reprezentanții Ministerului Educației cu privire la vaccinarea elevilor care au examen, insa menționeaza ca...