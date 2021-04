Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a afirmat ca, anul trecut, masurle active au salvat 1,4 mlioane de locuri de munca, asa ca cele mai multe dintre acestea au fost prelungite si in acest an. Turcan a precizat ca s-au platit 4,6 miliarde de lei pentru aceste masuri de pe piata muncii, din totalul celor…

- Peste 2,44 de milioane de persoane au murit din cauza pandemiei de coronavirus in intreaga lume de la finalul anului 2019, conform unui bilant stabilit de AFP. Cele mai multe decese s-au inregistrat in SUA (495.470), apoi in Brazilia (244.765), Mexic (178.108), India (156.111) si Regatul Unit…

- Piata fortei de munca se apropie de nivelul anterior pandemiei. Angajatorii romani au postat peste 20.000 de locuri de munca noi de la inceputul anului, iar numarul celor care au aplicat pentru ele a ajuns la 1,2 milioane, potrivit datelor publicate de o platforma de recrutare. Cele mai multe oportunitati…

- Aproximativ 8,8% din orele de lucru la nivel mondial s-au pierdut anul trecut din cauza pandemiei, de aproximativ patru ori mai mult decat numarul pierdut in criza financiara din 2009, dar exista oarecare semne de redresare, a declarat Organizația Internaționala a Muncii (OIM), citata de Reuters.…

- Peste 200 noi locuri de munca vor fi create in urmatarele șase luni intr-o comuna de langa Timisoara. Este vorba despre... The post Peste 200 noi locuri de munca intr-o comuna de langa Timișoara. Si o investitie de 33,5 milioane de euro appeared first on Renasterea banateana .

