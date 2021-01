Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii Nationale a anuntat ca o aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane a executat sambata un zbor pentru aducerea, in Romania, a unor materiale sanitare din Qatar necesare campaniei de vaccinare, constand in aproximativ 250.000 de seringi si 100.000 de ace, noteaza Agerpres.…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat Raed Arafat, s-a vaccinat luni. Luni, incepand cu ora 12.00, a inceput administrarea vaccinul impotriva COVID-19 personalului din cadrul Departamentului pentru Situații de Urgența. Vaccinat a fost și șeful structurii,…

- O aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, a efectuat duminica, 20 decembrie, o misiune umanitara pe ruta Otopeni – Iași – Munchen, pentru transportul, in regim de urgența, a unui pacient care a suferit arsuri. Echipa medicala care monitorizeaza pacientul…

- Asociatia Marilor Retele Comerciale din Romania (AMRCR) solicita din nou Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) sa permita prelungirea programului magazinelor de la ora 21:00 la ora 22:00, in perioadele 19-24 decembrie 2020 si 28-31 decembrie 2020, se mentioneaza intr-un comunicat al…

- ”Avand in vedere apropierea Sarbatorilor de Iarna, dar si restrictiile in vigoare pentru prevenirea raspandirii Covid-19, Asociatia Marilor Retele Comerciale din Romania – AMRCR supune din nou atentiei Comitetului National pentru Situatii de Urgenta solicitarea ca in perioadele 19-24 decembrie 2020 si 28-31…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta propune, pentru limitarea raspandirii pandemiei de COVID-19, ca de luni masca sa fie obligatorie pe tot teritoriul tarii, sa fie instituite restrictii de circulatie si declaratie pe proprie raspundere noaptea, cursurile in invatamantul preuniversitar sa…