- Polițiștii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Sighetu Marmației au depistat și reținut, patru cetațeni de origine asiatica care au incalcat regimul juridic al frontierei de stat, atat la granița cu Ucraina, cat și la cea cu Ungaria. In data de 24 noiembrie a.c.,…

- Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei au descoperit, in acest sfarsit de saptamana, in doua autoutilitare identificate in trafic, dar...

- Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei au descoperit, in acest sfarsit de saptamana, in doua autoutilitare identificate in trafic, dar si la frontiera verde, cantitatea totala de 19.265 de pachete cu tigari, in valoare de 225.380 lei,…

- Peste 26.600 pachete cu tigari de provenienta ucraineana au fost confiscate, in ultimele 48 de ore, in urma unor actiuni ale Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei. In doua dintre cazuri, politistii de frontiera au fost nevoiti sa foloseasca armamentul din dotare in incercarea…

- Politistii de frontiera au fost nevoiti sa traga mai focuri de arma pentru prinderea unor persoane implicate in contrabanda cu tigari, un ucrainean fiind retinut, informeaza un comunicat al ITPF Sighetu Marmatiei, remis, miercuri, AGERPRES. Potrivit sursei citate, politistii din cadrul…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei – ITPF Sighetu Marmatiei au fost declansata o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari, in zona de competenta. Astfel, un echipaj al politiei de frontiera a descoperit, in zona de frontiera, patru colete…

- Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Sighetu Marmației au descoperit și confiscat 13.500 de pachete cu țigari, in valoare de aproximativ 158.000 lei. Marfa se afla intr-un autoturism care a fost urmarit in trafic si urma sa ajunga pe piața neagra de…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Brodina – I.T.P.F. Sighetu Marmatiei au descoperit, in urma unei acțiuni pe linia combaterii contrabandei cu tigari, un autoturism de teren in care se aflau aproximativ 9.000 de pachete cu țigari, de provenienta ucraineana. Soferul…