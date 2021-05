Stiri pe aceeasi tema

- Toate cele 10 paturi din Sectia de terapie intensiva COVID a Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe sunt ocupate iar printre pacientii aflati in stare grava se numara si o persoana care a primit prima doza de vaccin impotriva noului coronavirus, a declarat, miercuri, conducerea institutiei.…

- Potrivit sefului Inspectoratului Scolar Judetean, Kiss Imre, pana la sfarsitul saptamanii trecute fusesera vaccinate 775 de cadre didactice, reprezentand circa 28% din total. Mai sunt in jur de 100 de cadre care urmeaza sa fie vaccinate, in functie de programare, a precizat Kiss Imre. Pana in data de…

- Un numar de 49 de cadre didactice și 35 de elevi din județul Covasna au fost confirmați cu COVID-19, incepand din 8 februarie, cand a inceput semestrul al doilea al acestui an școlar, și pana in prezent, arata datele Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Covasna. Datele transmise, marți, de IȘJ arata…

- Numarul cadrelor didactice vaccinate impotriva COVID-19 a ajuns la peste 570 in județul Covasna, arata datele Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Covasna. Potrivit aceleiași surse, in total, numarul cadrelor didactice inscrise pe platforma Rovaccinare, la nivelul județului, este de 966, conform situației…

- Aproximativ 12.000 de persoane din Covasna, reprezentand circa 6% din populatia judetului, s-au vaccinat in prezent impotriva COVID-19, informeaza conducerea Directiei Judetene de Sanatate Publica (DSP). Potrivit directorului institutiei, Agoston Laszlo, pana luni dimineata se vaccinasera anti-COVID-19…

- Cinci cadre didactice și doi elevi din județ au fost confirmați cu COVID-19 incepand din 8 februarie, cand a inceput semestrul al doilea al acestui an școlar, arata datele Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Covasna. Articolul Cinci cadre didactice și doi elevi din județ, confirmați cu COVID-19, de…

- Doua clase de elevi – una de la Liceul Teologic Reformat din Sfantu Gheorghe și una de la Liceul Teoretic „Mikes Kelemen” din municipiu intra in „scenariul 3” („roșu”), cursurile din cadrul acestora urmand sa se deruleze exclusiv online, dupa ce doua cadre didactice au fost confirmate cu COVID-19. Inspectoratul…